Şenol Güneş: Terörü besleyenler o kanda boğulsunlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, grubumuzda Arnavutluk'u ağırladığımız maçı Cenk Tosun'un 90. dakikadaki golüyle 1-0 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledik.

"Sebep olanlar beter olsun"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, zor bir maçı kazandıklarını berlirterek, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terör operasyonuna vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde zor ve stresli bir maç oynadık. Geçen maçta da kendi sahamızda zorlandığımız gerçek. Taraftarımızın desteğini, kazanma ruhu ile birleştirince eksikliğimizi giderdik. Oyuncularımın alnından öpüyorum."

"Şehitlerimiz var, şehitlerimize sebep olanlara, Allah daha beterini versin."

"Besleyenleri de terör bir gün bulacak"

"Askerimizin yanındayız, milletimizin yanındayız. Her gözyaşı, bizi üzüntüye boğar. Sözlerin de anlam teşkil etmediği bir dönemdeyiz. Terör kendiliğinden ortaya çıkmıyor, bunu birileri besliyor. Besleyenleri de terör bir gün bulacaktır."

"Umarım o kanın içinde boğulurlar"

"Üzgünüz, şehit sayısı fazla. Hiç olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde insan ölmesin, öldürülmesin. Ülkemiz yıllardır terörle uğraşıyor. Bu terörün bir gün bu işi planlayanların elinde olması dileğimdir. Birilerini kullananları, başka zaman kullanırlar."

"Terörü besleyerek bizim ülkemizde büyütenler, umarım o kanın içinde boğulurlar."