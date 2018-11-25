Şenol Güneş nikah şahidi oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulübün avukatlarından Ebru Ünal ile Futbol A Takım İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin'in nikah şahidi oldu.25 Kasım 2018 Pazar 21:56
Beşiktaş Kulübü avukatlarından Ebru Ünal ile Futbol A Takım İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin, bugün dünya evine girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular, çiftin bu mutlu gününde yanında oldu.
Kavalcı ve Güneş, nikah şahitliklerini yaptıkları Ebru-Hüseyin Erdinç çiftini tebrik ederek mutluluklar diledi.
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