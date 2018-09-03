Şenol Güneş: Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ınteknik direktörü Şenol Güneş, son dakikalarda yedikleri golle 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zeminin kötü olduğunu ama seyircinin iyi oluğunu aktardı.

Oyunun başında hızlı ve tempolu başlamaya çalıştıklarını ama bunun dışında bir oyun geliştiğini belirten Güneş, "Çok yavaş oynadık. Rakibin uzun topları sonrası dönen topları alamadık. Hem hücumda etkili olamadık hem de savunmada rakibin geldiği atakların hepsinde beklenmeyen şekilde pozisyon verdik. Orta sahamız etkili değildi." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, ikinci yarıya daha iyi başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Daha sonra golü de bulduk. Rakibin pozisyonu da düşmüştü ilk yarıya göre. Yine hiç beklenmeyen Ricardo'nun yere yattığı sakatlık pozisyonunda bazı oyuncular Ricardo'nun yanına giderken hücuma atılan top sonrası rakibin Sakho ile attığı gol var. 1-0 ve oyunun kontrolü tamamen bizdeyken yediğimiz gol bizim için şok etkisi yaptı. Rakip için önemli bir 1 puan oldu. Bizim için de kaybedilen iki puan. Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz."

Bir gazetecinin, "Maç sonrasında size yabancı cisim atıldı, bir sıkıntı oldu mu?" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

"Niye atıldı bilmiyorum ama sevmeyen biri atmıştır. Genelde Bursalılar beni seviyor ama demek ki kötülük yapmışız ki birine o atmıştır. Öyle bakmak lazım."

"Necip yüzünden gol yemedik"

Şenol Güneş, Necip Uysal değişikliğiyle ilgili soruya da, "Necip yüzünden gol yemedik. Necip'in girmesi yüzünden de yemedik." yanıtını verdi.

Rakibin iki forvetle oynadığını için Medel'i geri çektiklerini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Biz perşembe, pazar oynuyoruz. Bu tip şeyleri yaşıyoruz ağzımızı açmıyoruz. Bu düzen gidiyor. Medel de Tolgay da Oğuzhan da ilk yarı kötüydüler. Medel veya Tolgay'dan birini alacaktık Tolgay'ı aldık ama o yüzden pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Negredo'yu çıkarmak istiyorduk, Ricardo sakatlanınca bekledik. Sonra uzun top atıldı, golü yedik. Son 3-4 dakika baskı yapıp pozisyon bulmaya çalıştık ama o da golü getirmedi."