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Şenol Güneş bombaladı: Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş İzlanda karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, İzlanda'da yaşanan skandalla ilgili, "Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:35
Şenol Güneş bombaladı: Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci, EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yapacakları İzlanda karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Bu maçtan alınacak galibiyetin 2020 için avantaj sağlayacağını belirten Güneş, "Oyuncularımız tam bir takım disiplini ile oynayarak ilk 3 maçta bize 9 puan kazandırdı. Bu maçta alacağımız sonuç, 2020 için bize avantaj sağlayacaktır." dedi.

Şenol Güneş, İzlanda'ya girişte havalimanında yaşananlarla ilgili olarak, "Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, bunu yapanlar düşünsün. Büyük devletler bununla uğraşmazlar. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz." diye konuştu.

Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş

Şenol Güneş, "Burada 43 yaşın üstünde olan var mı? Biz futbola insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya şampiyonasında da sempati topladı. Her ülkenin olduğu gibi onların da hikayesi vardır. Ben buraya 43 sene önce maça geldim, 1976'da. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş. İzlanda insanları sıcak ve sempatikti ama şimdi o izlenim yok bende." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci: "Takımda moraller gayet iyi. Son Dünya Şampiyonunu yendik. İzlanda’yı da deplasmanda ilk defa yenmek istiyoruz. Tatsız olaylar oldu ama biz saha içine konsantreyiz. Üzücü bir olay yaşandı ama yine de bizim ülkemizin rövanşta misafirperverliğini göstereceğini düşünüyorum. Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını aşacağımızı düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Fransa maçından önce de ümitliydik. İzlanda maçı, Fransa maçından daha da önemli. İzlanda'yı yenip Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 21:35
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  4. İrfan Can Kahveci
  5. EURO 2020 Elemeleri H Grubu

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