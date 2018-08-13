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Şenol Güneş'ten ilginç açıklama: Beni dövseler de Beşiktaş'tan ayrılmam!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı kulüpten ancak istenmezse ayrılacağını açıkladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:30
Şenol Güneş'ten ilginç açıklama: Beni dövseler de Beşiktaş'tan ayrılmam!

Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Akhisarspor'u konuk etti.

Baştan sona iyi bir maç oynayan Beşiktaş, karşılaşmayı Pepe ve Ryan Babel'den gelen gollerle 2-1 kazandı ve sezona 3 puan ile başladı. Akhisar'ın tek golünü Seleznov kaydetti. Mücadelenin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ANCAK İSTENMEZSEM GİDERİM

Fikret Orman hakkında konuşan Güneş, "Türkiye'nin en iyi başkanı, bizim başkandır. Yağcılık yapmıyorum. Sözleşmem var. Sezon sonu beni dövseler de gitmeyeceğim. Başkanın iyi işler yaptığını zaten söyledim. Yönetimi ile çok büyük işler yaptı. Hataları da varsa konuşmak lazım. Haddimi aşma pozisyonunu onlar veriyor, fikrimi soruyorlar. Prim sistemine de karışmam, kavga etmedim." dedi.

Güneş, Beşiktaş'tan ayrılacağı hakkında çıkan haberlere ise, "Beni dövseler de Beşiktaş'tan gitmeyeceğim. Ben istenmezsem giderim, Sıradan veya yeni bir antrenör değilim. Burada kalmak için değil işimi yapmak için uğraşıyorum. İnanmadığım bir işi asla yapmadım, yapmam da. Arkadaşlar beni kavgacı göstermesin, ben öyle biri değilim." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:30
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Spor Toto Süper Ligi
  4. Teknik Direktör

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