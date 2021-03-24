Şenol Can kimdir, aslen nerelidir? Şenol Can hangi takımları çalıştırdı?

Kasımpaşa teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırmıştı. Çapa yönetiminde Kasımpaşa, 21 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Çapa'nın teknik direktörlüğünde 21 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Kasımpaşa, Fuat Çapa’dan sonra Şenol Can ile anlaştı.

Şenol Can kimdir?

Kırcaali'de bir Türk ailenin çocuğu olarak doğan Şenol Can, çocuk yaşta ailesiyle beraber Türkiye'nin Bursa şehrine göç etti. Burada Bursa Merinosspor altyapısında futbola başladı ve iki sene sonra Bursaspor altyapısına geçti. 2002 yılında Bursaspor'la profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak a takıma yükseldi. Burada PAF takım karşılaşmaları hariç oynama fırsatı bulamadı. Oyun tecrübesi edinebilmesi için 2002-2003 sezonunun ara transfer döneminde sezon sonuna kadar eski takımı Bursa Merinosspor'a kiralandı. Sezon bitimiyle beraber takıma geri döndü ve yeni sezon İnegölspor'a transfer oldu. Burada genç yaşına rağmen uyum sorunu yaşamaksızın takımın değışmez oyuncuları arasına girmeyi başaran Şenol, iki sezon oldukça başarılı bir dönem geçirdi ve performansiyla birçok Süper Lig ekibinin dikkatini çekti.

Şenol Can nerede oynadı?

Neticesinde 2006-07 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Burada ilk sezonunda itibaren düzenli oynama fırsatı buldu. Burada dikkatleri 18 Kasım 2006 tarihinde Galatasaray karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çekti. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada 73. dakikada kendi kalesine attığı golle takımın sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmasında etkili oldu. Fakat bu istisnai performansı dışında takımın değışmez oyuncuları arasına girdi. Antalyaspor ile ayni sezon 1. Lig'e düştü ve yeni sezon takımda kalarak bir yıl aradan Süper Lige yeniden yükselmeyi başardı.

İki sezon daha Antalyaspor'da oynadıktan sonra sözleşmesinin bitmesinden dolayı takımdan ayrıldı ve 2010-11 sezonu için Gaziantepspor'la bir sezonluk anlaşmaya vardı. Gaziantepsporda geçirdiği inişli çıkışlı sezonun ardından istikrar yakalayarak ilk on birin banko oyuncuları arasına girdi.