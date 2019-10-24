İhsan Şenocak'tan şehit askerle ilgili çarpıcı mesaj! "Bu 'ah'ar hepimizi sarsar"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Zekeriya Altunok'un FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıkmıştı.

Önce KHK ile ihraç edilden sonrasında 16 ay hapis yatan ve sonunda beraat eden Zekeriya Altunok, daha sonra askere gitti ve şehit oldu.

Dr. İhsan Şenocak Hoca, Altunok'un şehadete erişmesinin ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulundu.

İhsan Şenocak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adaleti tesis edecek en hassas buyruklar ve zulme mani olacak en kati yasaklar İslam'dadır.Tarih boyu Müslümanlar "kim hak arıyorsa bize gelsin" demiştir. Ne var ki bazı KHK ile çiğnen adalet,İslamın hayatımızda bir aksesuar olarak kaldığını gösteriyor. Bu "ah"lar hepimizi sarsar."