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İhsan Şenocak'tan şehit askerle ilgili çarpıcı mesaj! "Bu 'ah'ar hepimizi sarsar"

Önce KHK ile ihraç edilen sonrasında 16 ay hapis yattıktan sonra beraat eden Zekeriya Altunok askerde şehit oldu. İhsan Şenocak Hocaefendi, şehit asker Altunok ile ilgili çarpıcı paylaşımda bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:09
İhsan Şenocak'tan şehit askerle ilgili çarpıcı mesaj! "Bu 'ah'ar hepimizi sarsar"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Zekeriya Altunok'un FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıkmıştı.

Önce KHK ile ihraç edilden sonrasında 16 ay hapis yatan ve sonunda beraat eden Zekeriya Altunok, daha sonra askere gitti ve şehit oldu.

Dr. İhsan Şenocak Hoca, Altunok'un şehadete erişmesinin ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulundu.

İhsan Şenocak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adaleti tesis edecek en hassas buyruklar ve zulme mani olacak en kati yasaklar İslam'dadır.Tarih boyu Müslümanlar "kim hak arıyorsa bize gelsin" demiştir. Ne var ki bazı KHK ile çiğnen adalet,İslamın hayatımızda bir aksesuar olarak kaldığını gösteriyor. Bu "ah"lar hepimizi sarsar."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:09
  1. Ağrı
  2. Zekeriya Altunok
  3. şehit
  4. İhsan Şenocak

YORUM YAZ

  • Halil Halil 14 sa önce
    Söyleyecek söz kalmadı. 3 yılı aşkın zaman oldu meslekten atıldım. Mahkemede beraat ettim. Ne dün ne bugün darbeci olmadım. Bu hain darbenin 1. Mağdurları 252 şehit ve aileleridir. Ondan sonra da bizleriz. Sorumluluğu olan kim varsa ahirette hakkımı alacam.
  • dededede15 sa önce
    İslam şeriatı bizi kurtarır bu fitnede biter.
  • ahmet koçakahmet koçak17 sa önce
    bakın sevgili akit gazetesi ve sitesi sahipleri,sevgili okuyucular müslüman kardeşler,siyasilere yakın olanlar ALLAH c.c. rızası için kul hakkına riayet ettiğini söyleyen siyasilerimize ulaşın,yayınlar yapın fetö mücadelesiyle yapılan hatalar çok can yakıyor sürekli buradan yorumlara katılıyorum,cimere yazıyorum YANLIŞ YAPIYORSUNUZ DİYE,alın işte bu şehidimiz görünen en son örnek,bu çocuğu fetöcü diye attılar o ne yaptı ülkesinin selameti için şehid oldu,bunun hesabını nasıl vereceksiniz ki sizler ahirete,hesaba iman ettiğinizi söyleyen siyasilersiniz.sevgili akit okuyucuları bakın bu sadece görünen bir vaka görünmeyen acılar daha çok,trafik polisi kardeşimizfethi sekin şehid olmasaydı fetöcü diye yargılanacaktı şehid düşünce apar topar dosya kaldırıldı.malesef kamuoyu bunların hiçbirinden haberdar değil,sadece ekrandan fetöyle mücadele ediliyor şu kadar kişiyi yakaladık diye yapılan haberlere kesin doğru gözüyle bakılıyor evet içlerinde hainlerde var fakat suçsuz olanların sayılarıda iyice çoğaldı.oğlum mahkemden beraat aldı çünkü biz fetöcü olmadık,ne istedilerse VERMEDİK ALLAH dır şahidimiz lakin hükümetimiz,beraat verince mahkemeyi tanımıyor,ceza verince afrein diyor.bundan ALLAH razı olacakmı?ahlar ğöğe ulaşırsa bunun vebalini kim yüklenecek ?yeter artık birzacık vicdanınız varsa fetöyle mücadele ediyoruz diyip garip gurabanın ve bir çoğu ak parti ve mhp li ailelerin çocuklarını ezmeyin yeter yeter yeter...

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