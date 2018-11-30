Şenocak, müfteri Birgün’ü mahkum ettirdi

Toplumun manevi mimarlarına yönelik iftiralar dün olduğu gibi bugün de sistematik bir şekilde sürdürülüyor. Sayfalarından haber yerine irin akan medya kuruluşlarının İslam âlimlerine yönelik yalanları birer birer çürüyor. Sol-faşist Birgün gazetesinin Şenocak Hoca’nın söylemini kırpıp anlamı dışına çıkararak “ensest ilişkiyi savundu” ithamıyla yaptığı yalan habere ilişkin mahkemeden tazminat cezası geldi.

Yalana tazminat davası

Birgün paçavrasında yayınlanan “Gerici Şenocak Ensest İlişkiyi Savundu” başlıklı yalan haberle ilgili Dr. İhsan Şenocak Hoca’nın avukatlarının açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada haberde yer alan ifadelerin iftira içeriğini taşıdığı gerekçesiyle tazminat cezasına hükmedildi. Mahkeme, Birgün’ü 5 bin TL’lik tazminat cezasına çarptırdı.

Sözleri çarpıtılmıştı

“Şenocak ensest ilişkiyi savundu” şeklinde çarpıtan İslam düşmanı medya, Birgün’ün yaydığı iftirayı malzeme olarak kullanmıştı. Aynı iftiraya yer veren Halk TV de mahkeme kararıyla tekzip yayınlamak zorunda kalmış, Şenocak Hoca’dan özür dilemişti.