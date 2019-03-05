Şenocak, Abdülhamid Han'ın dostunun torunlarıyla görüştü! İhsan Şenocak Hoca, Lübnan'ın Trablusşam şehrine giderek Sultan Abdülhamid Han'ın dostu Hüseyin Cisr'in torunlarını ziyaret etti.

yeniakit.com.tr Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İhsan Şenocak Hoca, Lübnan'ın Trablusşam şehrine giderek Sultan Abdülhamid Han'ın dostu Hüseyin Cisr'in oğlu Nedim Cisr'in evini gitti ve onun torunlarıyla ile görüştü. Görüşmede torunlarının sözlerini aktaran İhsan Şenocak, saldırılara karşı İslam'ı müdafa eden Hüseyin Cisr'in şu ifadesini nakletti: "Babalarımız bize derdi ki; Ümmet Sahabe devrinden sonra hiçbir dönemde Osmanlı zamanında olduğu kadar izzetli yaşamadı."

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