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Şenoba helikopter kazası şehitleri anıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 2017 yılında helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 asker, şehadetlerinin ikinci yıl dönümünde anma ve mevlit programı düzenlendi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
Şenoba helikopter kazası şehitleri anıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 2017 yılında helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 asker, şehadetlerinin ikinci yıl dönümünde anma ve mevlit programı düzenlendi.


Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker için Şırnak Piyade Tümen Komutanlığındaki camide anma ve mevlit programı düzenlendi.


Anma ve mevlit programına, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, vatandaşlar ve askerler katıldı.


Uludere ilçesi Şenoba beldesi yakınlarında 31 Mayıs 2017’de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen eski 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 2’si pilot, biri teknisyen, 13 asker için anma ve mevlit programı düzenlendi.


Şırnak Piyade Tümen Komutanlığındaki camide düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.


Şırnak valisi Mehmet Aktaş yaptığı açıklamada, “2017 yılında bir helikopter kazasında şehit olan Aydoğan Aydın paşamız ve şehit arkadaşları için 23. Piyade Tümen Komutanlığımızın camisinde mevlit ve anma programı düzenledik. Aydoğan Aydın bir vatan görevi yaparken, görevi başında bir ramazan günü sınırda görev yapan askerlerimiz ile iftar sonrasında oradan ayrılırken bir helikopter kazası sonucu şehit oldu. Aydoğan Aydın paşamıza ve diğer bütün şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Onlara bu Kadir Gecesi hürmetine dua ettik” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
  1. doğa

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