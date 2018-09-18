Şennur Aldemir Doğan kimdir? Şennur Aldemir Doğan hangi göreve atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika atama. Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre,Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan oldu. Peki Şennur Aldemir Doğan kimdir? Şennur Aldemir Doğan nereli ve kaç yaşında? Şennur Aldemir Doğan hangi görevlerde bulundu? İşte Şennur Aldemir Doğan biyografisi...

ŞENNUR ALDEMİR DOĞAN KİMDİR?

1970 İzmir doğumludur. 1991 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden “Şehir Plancısı” ünvanı ile mezun olmuştur. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak “Bilim Uzmanı” ünvanını almıştır.

1991 yılında Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak göreve başlayan Şennur ALDEMİR DOĞAN, 1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak memuriyete devam etmiş, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesini müteakip, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde 2005 yılından 2008 yılına kadar Kültür ve Turizm Uzmanı ünvanını almış, aynı yıllarda Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesinde Şube Müdür Vekilliği görevini yapmıştır. 2008 yılında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Daire Başkanlığı, Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Fonu Şubesinde, Şube Müdür Vekili olarak çalışmış, 2010 yılında ise Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalışmış, aynı yıl memuriyetten ayrılarak, 2011 yılında İKRA İmar Planlama Yönetim ve Mali Danışmanlık Ltd. Şti. ni kurmuştur.

2015-2017 yılları arasında Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. İyi derecede İngilizce, temel seviyede Japonca bilen Şennur ALDEMİR DOĞAN, (A) Grubu Planlama Karnesine sahip olup, yurt içinde ve yurt dışında, çeşitli konferans ve seminerlerde planlama ve turizm konularında raporları ve çalışmaları bulunmaktadır. Aşağıda detaylarına yer verilen konferans ve seminerlerde sunumlar yapmış, workshop çalışmalarında yer almıştır. Şennur ALDEMİR DOĞAN’ ın yurt içi ve yurt dışındaki mesleki çalışmalarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

2015 – 2017

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) – TYD Genel Sekreteri

07/2010 – 10/2010

Ankara – Başbakanlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – Şehir Plancısı

– Galataport Kurvaziyer Limanı

– Özelleştirme kapsamına alınan arazilerin fiziksel planlarının hazırlanması

2008 – 2010

Ankara – Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü – Şube Müdürü