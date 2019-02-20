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Şenlik havasında kan bağışladılar

Adana Kız Lisesi’nde, folklar gösterileri eşliğinde, şenlik havasında kan bağışı gerçekleştirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Şenlik havasında kan bağışladılar

Adana Kız Lisesi’nde, folklar gösterileri eşliğinde, şenlik havasında kan bağışı gerçekleştirildi.


Kızılay Adana Şubesi ile Adana Kız Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler folklor gösterisi sundu, okul yöneticileri ve veliler kan bağışı yaparak, çocuklarına rol model oldu.


Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, organizasyona ev sahipliği yapan Okul Müdürü Yıldız Akman ile kan vererek insani bir sorumluluğu yerine getiren velilere teşekkür etti.


Kan vermenin bir can kurtarmaya vesile olmanın yanı sıra sağlık açısından da faydalarına dikkati çeken Başkan Ramazan Saygılı, “Kan bağışı kalp krizi ihtimalini yüzde 90 azaltır. Kan bağışı kişinin baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıklarının giderilmesinde çok büyük katkısı vardır. Kan bağışçısı her kan verdiğinde; AIDS, Hepatit B, Hepatit C, sifiliz kan grubu taramasından ücretsiz olarak yararlanmış olur” dedi.


Anne ve babaları kan verme öncesinde form doldururken onlara yardımcı olan öğrenciler ise 18 yaşını doldurduklarında kendilerinin de kan bağışında bulunacaklarını söylediler. Ardından folklor gösterisi sunan öğrenciler, şenlik havasında geçen etkinlikte hayranlıkla izlendiler.


Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı, etkinlik sonunda Okul Müdürü Yıldız Akman’a teşekkür plaketi verdi. Akman, Kızılay ile çağrılarına uyarak okula gelip kan bağışında bulunan velilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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