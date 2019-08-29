Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak
81 yaşında Rabbi’ne kavuşan Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.29 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı yarın öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.
Erdoğan da katılacak
Cenaze törenine Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katılacak.
Şenler, İstanbul'da yaklaşık 8 aydır tedavi görüyordu. Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.
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