Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak 81 yaşında Rabbi’ne kavuşan Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı yarın öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak. Erdoğan da katılacak Cenaze törenine Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katılacak. Şenler, İstanbul'da yaklaşık 8 aydır tedavi görüyordu. Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

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