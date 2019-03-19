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Şenkaya’da da Ak Parti rüzgârı esiyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şenkaya’da seçim rüzgârları estirdi.

19 Mart 2019 Salı 16:48
Şenkaya’da da Ak Parti rüzgârı esiyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şenkaya’da seçim rüzgârları estirdi. İlçe merkezindeki esnaf ve işyerlerinden başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarına varıncaya kadar çalmadık kapı bırakmayan Başkan Öz, gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılandı.


Yerel seçimler yaklaşırken, AK Parti’deki çalışmalar da aralıksız devam ediyor. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, seçim çalışmaları kapsamında adeta çıkarma yaptığı Şenkaya ilçesinde büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. İlçe merkezindeki temaslarının dışında ilçeye bağlı birçok mahalleyi de ziyaret eden Başkan Öz, AK Parti’nin, yılın 365 günü zaten sahalarda olan bir siyasi hareket olduğuna vurgu yaparak, “Milletimizin gönlünde yer bulmaktan başka bir gayesi olmayan bizlere sahip çıkacak olan da, yine kadirşinas hemşehrilerimiz olacaktır” dedi.


“HALKA HİZMET, HAKK’A HİZMETTİR”


AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Şenkaya ilçesinde adeta sevgi seliyle karşılandı. İlçe merkezinde esnaf ve işyeri ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Öz, kamu kurum ve kuruluşlarının kapısını da çaldı. Şenkaya Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Başkan Öz, “Bugün esnafımızla, tüccarımızla, kamu çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızla gönül rahatlığı içerisinde bir araya gelebiliyorsak; bunun sebebi partimize gösterilen teveccühü halkımıza hizmet olarak yansıtabilmiş olmamızdır. Bizde temel felsefe budur; halka hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmek demektir. Ne mutlu bizlere ki; sizlerden aldığımız destekle işte bu ayrıcalığı yaşıyoruz” diye konuştu.


HER YERDE AK PARTİ’NİN İMZASI VAR


Beraberinde partisinin Şenkaya Belediye Başkan Adayı Yavuz Bedir’le birlikte çalmadık kapı ve sıkmadık el bırakmayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şenkayalı seçmenlerle yerel yönetimlerdeki AK vizyonu paylaştı. Erzurum’da yerel yöneticiliğin AK Parti sayesinde gerçek kimliğine büründüğünün altını çizen Başkan Öz, “Erzurum’da bugün nereye gitseniz, partimizin yerel yönetim vizyonundan bir parça görürsünüz. Altyapıdan içme suyuna, tarımdan hayvancılığa, ulaşımdan çevre düzenlemesine varıncaya kadar aklınıza gelebilecek her alanda AK Parti’nin imzasına rastlarsınız. Çünkü bizim yerel yöneticilik anlayışımızın temelini üretkenlik, hizmette eşitlik, süreklilik ve kamu faydası teşkil etmektedir. Bu bağlamda Şenkaya ilçemiz AK Parti’den önceki Şenkaya değildir. Kuşkusuz yarınların Şenkaya’sı da bugünkü gibi olmayacaktır. Bizim gelişim hedeflerimiz süreklidir, yolumuzda durak yoktur, durmak yoktur. 31 Mart’tan sonra da Allah’ın izniyle bu yolda yine hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


ÖZ: “BİZ VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETKÂRIYIZ”


AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe merkezindeki temaslarının ardından Şenkaya’ya bağlı Özyurt, Söğütler, Yoğurtçular, Penek ve Akşar mahallelerini de ziyaret etti. Seçmenlerle bir araya geldiği köy konaklarında, AK Parti’nin Şenkaya ilçesine yönelik plan ve projeleri paylaşan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatandaşlara şöyle hitap etti: “Belediyelerimiz, şehir merkezindeki ivmeyi ilçelerde de kaydettiler. AK kadrolar tarafından yönetilen her ilçemizin dünüyle bugünü arasında dağlar kadar fark var. Çünkü biz hizmet kadrolarıyız; halkın beklenti ve ihtiyaçlarını bilen, yol haritasını ona göre çizen ve bütün sorunları büyük bir hızla çözüme kavuşturan bir anlayışız. Sürdürdüğümüz bu hizmet seferberliğinin kesintiye uğramaması için, Şenkaya’nın, Oltu’nun ya da Narman’ın, Pazaryolu’nun, İspir’in ve yahut Horasan’ın, kısacası Erzurum’un kaderiyle yeniden baş başa kalmaması için desteklerinize ihtiyacımız var.”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:48
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