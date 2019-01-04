0553 313 94 23

Şeniz Doğan Denizli CHP Merkezefendi belediye başkan adayı oldu

Şeniz Doğan CHP Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Şeniz Doğan’ın kim oluğu araştırılıyor. CHP’li Büyükşehir ve Merkezefendi Meclis Üyesi olan Av Şeniz Doğan, milletvekili aday adayı olduğu için meclis üyeliğinden istifa etmişti.

04 Ocak 2019 Cuma 18:01
Şeniz Doğan Denizli CHP Merkezefendi belediye başkan adayı oldu

Şeniz Süzek Doğan CHP Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Şeniz Süzek Doğan’ın kim oluğu araştırılıyor. CHP’li Büyükşehir ve Merkezefendi Meclis Üyesi olan Av Şeniz Süzek Doğan, milletvekili aday adayı olduğu için meclis üyeliğinden istifa etmişti. CHP’de 4'ü büyükşehir, 4'ü il olmak üzere 102 belediye başkan adayı isim listesi Parti Meclisi tarafından kabul edildi. 

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu

CHP bugün düzenlenen parti meclisinde yapılan toplantıda 102 adayı daha açıkladı. Buna göre Denizli Merkezefendi ilçe belediye başkanı adayı Şeniz Doğan olarak açıklandı. Şeniz Süzek Doğan, 24 Hazarin 2018 genel seçimleri, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Denizli Milletvekili aday adayı olmuştu. 

Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye başkan adaylığı için başvuru evkarlarını CHP Merkezefendi ilçe başkanı Tolga Varıker’e teslim etmişti. Doğan burada yaptığı açıklamada, “CHP’de gençlik kollarından bu yana parti içinde çeşitli görevlerde bulunduğum. Büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesi Meclis üyeliği sürecinde elde ettiğim tecrübelerle yola çıktım” açıklamasında bulunmuştu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:01
  1. Denizli
  2. Bursa
  3. chp
  4. chp belediye başkan adayları
  5. merkezefendi
  6. chp myk toplandı
  7. chp pm toplantısı 4 ocak
  8. ak parti denizli ilçe belediye başkan adayları
  9. şeniz doğan
  10. denizli muhabir
  11. denizli ilçe belediye başkan adayları 2019
  12. chp denizli belediye başkan adayları 2019
  13. denizli konkordato
  14. denizli merkezefendi belediyesi
  15. ak parti denizli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar
    1. Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ..
    2. Trump kendi ülkesini tehdit etti:..
    3. "Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum"
    4. Yılın bombası! Oğuzhan, Cengiz..
    5. Almanya'da silah sesleri! Polis..
    6. CHP PM toplantısı
    7. Eyüp Kahveci kimdir?
    8. Prof. Dr. Ali Erbaş, Köln'de cuma..
    9. Şeniz Doğan CHP Merkezefendi belediye..
    10. Komandolar Hakurk bölgesinde..
    11. CHP'de 630 aday belirlendi
    12. BAE destekli güçler Yemen'de kabileye..
    13. CHP Yaylakonak Belediye Başkanı AK..
    14. Domuz gribi Gürcistan'da 8 can aldı
    15. "Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa..
    16. İlker Astarcı kimdir?
    17. 'Gölge MOSSAD'dan şok 'Münbiç'..
    18. Cumhur İttifakı'ndan flaş sözler:..
    19. Saralı’ya pil geldi
    20. Fransız hükümetinden sarı yeleklilere..
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar