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‘Senin havan kime’ yumruğuna 1 yıl 6 ay hapis

Kadıköy’de bir lokantada kadın müşteriye, ‘senin havan kime’ diyerek gözüne yumruk attığı iddiasıyla yargılanan sanık, “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:34
‘Senin havan kime’ yumruğuna 1 yıl 6 ay hapis

Kadıköy’de bir lokantada kadın müşteriye, ‘senin havan kime’ diyerek gözüne yumruk attığı iddiasıyla yargılanan sanık, “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, bu hapis cezasını erteledi.


Kadıköy’de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda Asuman Bayrak’a ‘senin havan kime’ diyerek yumruk attığı iddia edilen sanık Abdulkadir İnal’ın “kasten yaralama” suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.


Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık katılmazken, müşteki Asuman Bayrak ve avukatı Leyla Süren katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Aslı Gültekin de salonda hazır bulundu.



“Asuman hanıma yumruk attığını gördüm”


Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed Furkan Bal, “Olay günü kız arkadaşımla birlikte aynı restoranda Asuman hanımın bulunduğu üst katta yemek yiyorduk. Asuman hanımı daha önceden tanımam, kendisi masada tek başınaydı. Benim oturduğum masadan kendisini görebiliyordum. Birden kucağında çocukla bir adamın Asuman hanıma yumruk attığını gördüm ve o tarafa yöneldim. Asuman hanım, ‘niye vuruyorsun bana’ dedi. Bu sırada gözlüklü bir adam geldi, adama ‘ne yapıyorsun’ dedi. Ben de olaya müdahale etmek istemediğim sırada kucağındaki çocuğu benim üzerime doğru yönlendirdi. Olay öncesinde herhangi bir kavga ve tartışma sesi ben duymadım” dedi.


Lokanta sahibi Melih Hocaoğlu da duruşmada tanık olarak dinlendi. Hocaoğlu, sanığın lavaboyu sorduğunu ve yukarı kata çıktığını söyleyerek, “Sonrasında kavga sesleri geldi. Bizim elemanlar sesleri duyunca yukarı çıktı. Daha sonra hızlı bir şekilde neredeyse yuvarlanacak halde kucağında çocukla aşağı indi ve gitti. Yumruk atarken görmedim” diye konuştu.


Kadının avukatı söz alarak, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.



Sanığa ertelemeli hapis cezası


Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Abdulkadir İnal’ı ‘kasten yaralama’ suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Sanığın söz konusu yaralama eyleminin kemik kırılmasına neden olduğu ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin orta derecede olduğu anlaşıldığından cezasında artırım yaparak 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık hakkında verilen hapis cezasını erteleyen mahkeme, sanığın 1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.



Olayın geçmişi


Kadıköy’de 18 Ağustos 2018 tarihinde iddiaya göre, bir restorana giden Asuman Bayrak, hesap ödemek için kasaya yöneldi. Bu sırada arkasındaki masada bulunan çocuk sesinden dolayı tutarı duyamadı ve dönüp arkasına baktı. Yemeğini alıp bir şey söylemeden üst kata çıktı. Bir süre sonra yanına gelen Abdulkadir İnal, genç kadına ‘senin hava kime’ diyerek yumruk attı.


Olayın ardından Asuman Bayrak, darp raporu alarak sanık hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdulkadir İnal hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:34
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