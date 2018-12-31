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Seni unutmayacağız Hasan Karakaya..

Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta,gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya hakkında yazdığı "Seni unutmayacağız Hasan Karakaya.." başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:05
Seni unutmayacağız Hasan Karakaya..

Süleyman Usta/Giresun

Ümmetin sesi idi mazlumun yanındaydı

Zalimin karşısında fakirin canındaydı

KARAKAYA abimiz davanın farkındaydı

O kısacık ömrünü hep İslâm’a adadı

Seni unutmayacağız rahmetli HASAN abi

*

Zulmü alkışlamazdı zalimleri sevmezdi

İslâmî davasından asla taviz vermezdi

Zulme isyankârdı hiç de boyun eğmezdi

Kalemi kılıç gibi adaletten yanaydı

Seni unutmayacağız rahmetli HASAN abi

*

Mazlumun hamisiydi garibanın dostuydu

İşçinin emekçinin gür sesi korosuydu

Keferenin siyonun korkulu rüyasıydı

İslâm düşmanlarının amansız belasıydı

Seni unutmayacağız rahmetli HASAN abi

*

Süleyman USTA seni Kur’an ile anıyor

Ruhaniyetine her gün Yasin-i Şerif okuyor

Müminlerin duası sana rahmet oluyor

Kabrinde rahat uyu rahmetli HASAN abi

Seni unutmayacağız duy bizi HASAN abi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:05
  1. Giresun
  2. Süleyman Usta
  3. Ümmet
  4. İslâm
  5. HASAN abi
  6. İslâmî dava
  7. İslâm düşmanları
  8. Kefere
  9. Kur’an
  10. Yasin-i Şerif
  11. Hasan Karakaya

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