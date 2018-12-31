Seni unutmayacağız Hasan Karakaya..
Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta,gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya hakkında yazdığı "Seni unutmayacağız Hasan Karakaya.." başlıklı şiirini bizimle paylaştı.31 Aralık 2018 Pazartesi 13:05
Süleyman Usta/Giresun
Ümmetin sesi idi mazlumun yanındaydı
Zalimin karşısında fakirin canındaydı
KARAKAYA abimiz davanın farkındaydı
O kısacık ömrünü hep İslâm’a adadı
Seni unutmayacağız rahmetli HASAN abi
*
Zulmü alkışlamazdı zalimleri sevmezdi
İslâmî davasından asla taviz vermezdi
Zulme isyankârdı hiç de boyun eğmezdi
Kalemi kılıç gibi adaletten yanaydı
Seni unutmayacağız rahmetli HASAN abi
*
Mazlumun hamisiydi garibanın dostuydu
İşçinin emekçinin gür sesi korosuydu
Keferenin siyonun korkulu rüyasıydı
İslâm düşmanlarının amansız belasıydı
Seni unutmayacağız rahmetli HASAN abi
*
Süleyman USTA seni Kur’an ile anıyor
Ruhaniyetine her gün Yasin-i Şerif okuyor
Müminlerin duası sana rahmet oluyor
Kabrinde rahat uyu rahmetli HASAN abi
Seni unutmayacağız duy bizi HASAN abi
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