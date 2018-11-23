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"Seni unutmadık Necmettin öğretmen"

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı- Öğrenciler, sınıf tahtasına "Seni unutmadık Necmettin öğretmen" yazdı ve masadaki fotoğrafına karanfil bıraktı

23 Kasım 2018 Cuma 11:14
"Seni unutmadık Necmettin öğretmen"

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı.

Yılmaz'ın isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda düzenlenen etkinkinlikte şehit öğretmenin öğrencileri, sınıf tahtasına "Seni unutmadık Necmettin öğretmen" yazdı ve masadaki fotoğrafına karanfil bıraktı.

Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Harmankaya, tüm şehit öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi.

Necmettin Yılmaz'ın, memleketine giderken terör örgütü PKK’nın saldırısına uğradığını ve şehit olduğunu anımsatan Harmankaya, şöyle konuştu:

"Onun emanetine en iyi şekilde sahip çıkıyoruz. Necmettin Yılmazları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Buraya yeni atanan öğretmenlerimiz onun emanetine en iyi şekilde sahip çıkıyorlar. Allah devletimizden razı olsun, devlet büyüklerimizin katkılarıyla Necmettin Yılmaz öğretmenimizin adını yaşatmak adına buraya 12 derslikli modern bir okul yapıldı ve şehit öğretmenimizin ismi verildi. Buruk bir an yaşıyoruz, o yüzden duygulanıyorum. Onun emaneti olan öğrencilerimize en iyi şekilde bakıyoruz."

- "Çocuklar dillerinden hiç düşürmüyor"

Sınıf öğretmeni Özge Yaşar ise ilk görev yerinin şehit öğretmenin sınıfı olmasından ve onun öğrencilerini okutmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

"Temennim Necmettin öğretmenin yetiştirdiği öğrencilere umut olmak" diyen Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların sürekli bahsettiği, dilinden düşürmediği başta Necmettin öğretmen olmak üzere, bütün şehit öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çocuklar hiç dillerinden düşürmüyor, sürekli anıyorlar, iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. İnşallah onlara layık olabiliriz, onların yaptığı yaşattığı şeyleri devam ettirebiliriz."

Etkinlik öncesi öğretmenin dosyasını da incelediğini anlatan Yaşar, duygulandığını dile getirdi.

- "Onu unutmayacağız"

Yılmaz’ın öğrencilerinden Aliye Sunkar da onu çok özlediklerini söyledi.

Sunkar, Yılmaz ile en son 2016'daki Öğretmenler Günü'nde pasta kestiklerini aktararak, "Keşke şu anda burada olsaydı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Necmettin öğretmenime bir kova yoğurt getirmiştim, çok sevinip beni öpmüştü. Herkes kendisine hediye getirmişti, bizi çok severdi.” dedi.

"Keşke öğretmenimiz burada olsaydı” diyen öğrencisi Bircan Çaçan ise "Biz onu unutmayacağız. O çok iyi bir öğretmendi. Necmettin öğretmenimizi çok özledik. Allah mekanını cennet eylesin." şeklinde konuştu.

Birgül Subay da Öğretmenler Günü'nde Necmettin Yılmaz’a hediye olarak süt getirdiğini belirterek, "Çok sevinmişti, beraber eğlendik. Daha sonra evimize geldi, beraber çay içtik. Bizimle sohbet ediyordu, karne zamanı da bize pasta getirmişti. Yedikten sonra da vedalaştık." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:14
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  2. PKK
  3. Siverek
  4. Şanlıurfa
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