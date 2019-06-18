"Seni Ne Çağırıyor" sergisi CerModern'de açıldı
Alarm Art Topluluğuna ait 24 eserin yer aldığı karma sergi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek18 Haziran 2019 Salı 19:51
ANKARA (AA) - Alarm Art topluluğuna ait eserlerin yer aldığı "Seni Ne Çağırıyor" sergisi CerModern'de açıldı.
Güney Hangar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan karma sergide, Serdar Leblebici, Selçuk Yılmaz, Cemalettin Yıldız, Özgür Eryılmaz, Ekrem Şerif Egeli, Hakan Esmer, Betül Demir Karakaya, Nevres Akın, Pelin Özgöçen Lanpir, Metin Kılıç, Hande Ünver ve Mehmet Yıldırım'a ait 24 eser yer alıyor.
Sergi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
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