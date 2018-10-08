Seni gidi artist müsveddesi seni!

Sıtkı Esin Okur Postası Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir denilen bir artist müsveddesi var malumunuz, her köşeye sıkıştığında kuyruğuna basılan kedi gibi bağırtı çatırtı kopartıyor.

Almanya’nın dünya kupasından elenme sebebini bile Erdoğan’a bağlayan bu sözde Türk özde Ermeni Cem Özdemir son olarak Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretindeki bu görüntüsüyle adeta şoka girdi...

Aylarca havalar basan ve sonra cumhurbaşkanımızın karşısında emme basma tulumba gibi kafasını indirip kaldıran bu artist müsveddesi gereken cevabı almıştır aldığı kadar.

Ne dersiniz?