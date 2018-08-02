Kümesine dadanan çakalı yakaladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çiftçilik yapan Gürken Er isimli vatandaş, kümesine dadanan yavru çakalı yakaladı ve ona nasihatlerde bulundu.



Serdivan İlçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde kümesinde bulunan 30 adet tavuğun her gün birer ikişer eksildiğini fark eden Gürkan Er, tavuklarının eksilmesinin nedenini tespit etmek için nöbet tutmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde kümesinde 30 tavuktan 5-6 tane tavuk kalmasına sebep olan yavru çakalı yakalayan çiftçi Er, yakaladığı çakalı cep telefonuyla kayda alarak hayvana nasihat verdi. Yavru çakala nasihat verdiği anları sosyal medyada paylaşan çiftçi Gürkan Er'in görüntüleri ise hızla yayıldı.



ÖNCE NASİHAT VERDİ SONRA DOĞAYA SALDI



Fındık bahçesinde tırpan yaparken köpeğinin çakal yavrusunu yakaladığını söyleyen Er, görüntülerde tavuklarının eksilme sebebi olan yavru çakala nasihatler veriyor. Çiftçi Er, kaydettiği görüntülerde yavru çakal ile kurduğu diyalog esnasında, "Seni doğaya salacağım ama anne ve babana söylüyorsun artık bizim tavukları ellemiyorlar. Ne kadar annenin, babanın suçu da olsa bu bir yavru bunun hiçbir suçu yok" diyerek parazit aşısı yaptığı yavru çakalı doğaya salıyor.



"BU BİR YAVRU BUNUN HİÇBİR SUÇU YOK"



Sosyal medyada yayınladığı görüntülerle takdir kazanan Çiftçi Er, "Fındık bahçemizde tırpan yaparken bizim köpeğimiz çakal yavrusunu yakaladı. Bizim tavukların eksilme sebebi buymuş. Hemen hemen 30 tane tavuğumuz vardı, şuanda 5-6 tane anca kaldı. Her gün 1-2 tane eksilerek tavuklarım kalmadı. Yakaladığım yavru çakalı salacağım ama anne ve babana söylüyorsun artık bizim tavukları ellemiyor. Yoksa bozuşuruz, ona göre haberin olsun. Seni hazır kurtarmışken bir de sana parazit aşısı yapalım, ondan sonra seni doğaya salalım, senin yerin doğa. Ne kadar annenin, babanın suçu da olsa bu bir yavru bunun hiçbir suçu yok" diyerek ilginç bir diyaloğa imza attı.



