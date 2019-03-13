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"Seni, aileni dağa kaldıracağım, öldüreceğim” demiş

İzmir’de tartıştığı kız arkadaşı ile barışmak için gittiği sırada çıkan tartışmada kız arkadaşının annesini öldüren, babasını da yaralayan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:47
"Seni, aileni dağa kaldıracağım, öldüreceğim” demiş

İzmir’de tartıştığı kız arkadaşı ile barışmak için gittiği sırada çıkan tartışmada kız arkadaşının annesini öldüren, babasını da yaralayan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.


İzmir’in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile barışmak için evine giden ve bu sırada çıkan tartışma sırasında genç kızın annesi Fadime Yün’ü öldüren, babası Fahri Yün’ü de yaralayan Yusufcan Özalp’ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Yusufcan Özalp ile kız arkadaşı Merve Yün, babası Fahri Yün ile taraf avukatları katıldı.


Duruşmada esasa yönelik mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanık Yusufcan Özalp’in Merve Yün’ü sürekli arayarak "Seni, aileni dağa kaldıracağım, öldüreceğim” diye tehdit ettiğini ifade ederek, sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile “kasten yaralama” suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.


Mahkeme heyeti, Yusufcan Özalp’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Olay


Olay, 4 Haziran 2018 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile konuşup, barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile Merve Yün’ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün’ü göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün’ü de yaraladı. Olayın ardından Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim olan Yusufcan Özalp, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:47
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