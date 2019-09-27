Celal Şengör, büyük İstanbul depremi tahminini açıkladı

Jeolog Celal Şengör, katıldığı Habertürk canlı yayınında, İstanbul'un gündemindeki depremlerle ilgili konuştu.

"İstanbul'da maksimum şiddet..."

Şengör, "Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama sınır vererek" ifadesini kullandı.

Tehlikeye dikkat çekti

İstanbul'da son yıllarda olan depremleri yorumlayan Prof. Celal Şengör, Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda fay hattının hareket etmemesinin tehlikeli bir durum olduğu uyarısını yaptı.

Şengör, haritada geçmiş yıllara ait depremleri yorumlayarak şunları kaydetti:

"Haritadaki kırmızılar deprem merkez üslerini gösteriyor. Son 10-15 yılda olan depremler. Fakat şurada çok dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez. Fakat deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki; hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli."