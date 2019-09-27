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Celal Şengör, büyük İstanbul depremi tahminini açıkladı

Jeoloji profesörü Celal Şengör, 5.8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından, akıllarda soru işaretine neden olan büyük deprem hakkındaki tahminlerini açıkladı.

27 Eylül 2019 Cuma 09:56
Celal Şengör, büyük İstanbul depremi tahminini açıkladı

Jeolog Celal Şengör, katıldığı Habertürk canlı yayınında, İstanbul'un gündemindeki depremlerle ilgili konuştu. 

"İstanbul'da maksimum şiddet..."

Şengör, "Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama sınır vererek" ifadesini kullandı.

Tehlikeye dikkat çekti

İstanbul'da son yıllarda olan depremleri yorumlayan Prof. Celal Şengör, Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda fay hattının hareket etmemesinin tehlikeli bir durum olduğu uyarısını yaptı.

Şengör, haritada geçmiş yıllara ait depremleri yorumlayarak şunları kaydetti:

"Haritadaki kırmızılar deprem merkez üslerini gösteriyor. Son 10-15 yılda olan depremler. Fakat şurada çok dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez. Fakat deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki; hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli."

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:56
  1. Celal Şengör
  2. Celal Şengör deprem
  3. deprem uyarısı
  4. İstanbul depremi

YORUM YAZ

  • MücahitMücahit15 dk önce
    Hangi bilimsel çalışma ile yapabiliyor bu tahmini . 20 yıldır uydurup uydurup söylüyorlar, ya tutarsa.
  • gerçek milli görüşcü ve ülkücügerçek milli görüşcü ve ülkücü28 dk önce
    yahu dışkı yemeye alışık bu meymenetin fikirlerini çöpe atın.şom ağızlının reklamını yapmayın

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