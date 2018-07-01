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Seneye üniversiteli olacak

Orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki bir çocuğun üniversiteye başlayacağı bildirildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 00:46
Seneye üniversiteli olacak

6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons, doğrudan üniversiteye başlayacak.

Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti.

Belçika'nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

DİĞER ÇOCUKLARLA VE OYUNCAKLARLA OYNAMIYOR

Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 00:46
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