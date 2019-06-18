Senex Kongresi’nde Genç Araştırmacılara Katılım Bursu desteği

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile III. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı çalışmaların özendirilmesi amacıyla geçen yıl 10 genç araştırmacıya katılım bursu verilen kongrede bu sene de yaşlılık dönemini ve yaşlanma süreçlerini inceleyen genç araştırmacılara katılım bursu desteği sağlanacak. Yaşlanma sürecinin ve yaşlılık döneminin sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden ele alındığı Senex Kongresi’nde bu yıl ‘Yaşlanan kuşakları gelecekte neler beklemektedir? Bu bağlamda, gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir?’ sorularına yanıt aranacak.

"Geleceği tartışmak oldukça önemli"

Kongre bilim kurulu üyelerinden Doç. Dr. Özgür Arun, “Senex kongrelerinin ilk ikisinde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alındı. Krizler, eşitsizlikler ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tartışıldığı ilk iki Senex kongresinin ardından, III. Senex Kongresi’nde tüm kuşakları ve geleceği tartışmak oldukça önemli olacaktır” diye konuştu.

Kongre temasının “Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer” olarak belirlendiğini ifade eden Arun, kongre ile bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında katılımcı ve entelektüel derinliği olan diyaloğun geliştirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıllara göre iki kat daha fazla katılımın beklendiği kongrenin başvuru süresi 18 Haziran -1 Eylül tarihleri olarak belirlendi. İzleyiciler tarafından ücretsiz olarak takip edebilecek kongrenin diğer bilim kurulu üyeleri ise Aksu Bora, Ayşe Gündüz Hoşgör, Ebru Barçın, Göksenin İnalhan, İsmet Koç, Jason K. Holdsworth, Nadir Suğur, Türkan Yılmaz.