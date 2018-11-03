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Koray Şener'in 4 yıl önceki sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Kocaeli'den maça gelen ve maç öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yürek burktu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
Koray Şener'in 4 yıl önceki sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçını Kocaeli'den izlemeye giden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener, maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

"Bu takıma kalp dayanmaz"

20 yaşındaki genç taraftardan geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı ise yürek yaktı.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
  1. Kocaeli
  2. Süper Lig
  3. Türk Telekom Stadı
  4. Fenerbahçeli taraftar Koray Şener
  5. fenerbahçe

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