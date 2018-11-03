Koray Şener'in 4 yıl önceki sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçını Kocaeli'den izlemeye giden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener, maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

"Bu takıma kalp dayanmaz"

20 yaşındaki genç taraftardan geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı ise yürek yaktı.