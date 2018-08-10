CHP'li Abdüllatif Şener'den skandal dolar yorumu! Halk cevabını verdi

En ufak bir olayda kriz tellallığı yapan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından yine yorumlarda bulundu.

Kur artışıyla ilgili hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayıcı ifadeler kullanan Şener yine her zamanki gibi Erdoğan'a saldırınca ağzının payını aldı. Şener'e Twitter'dan bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Bir kullanıcı ''Abdullatif Bey siz önce kendi başınızdaki diktatöre bakın lütfen minnet de duyun'' diyerek tepki gösterdi.

İŞTE ŞENER'İN O PAYLAŞIMI:

Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!"