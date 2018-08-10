THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

CHP'li Abdüllatif Şener'den skandal dolar yorumu! Halk cevabını verdi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Kendi partililerinin bile takmadığı Şener'in saçma sözleri büyük tepki çekti.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:57
CHP'li Abdüllatif Şener'den skandal dolar yorumu! Halk cevabını verdi

En ufak bir olayda kriz tellallığı yapan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından yine yorumlarda bulundu.

Kur artışıyla ilgili hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayıcı ifadeler kullanan Şener yine her zamanki gibi Erdoğan'a saldırınca ağzının payını aldı. Şener'e Twitter'dan bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Bir kullanıcı ''Abdullatif Bey siz önce kendi başınızdaki diktatöre bakın lütfen minnet de duyun'' diyerek tepki gösterdi.

İŞTE ŞENER'İN O PAYLAŞIMI:

Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!"

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:57
  1. Konya
  2. chp
  3. ak parti
  4. abdulatif şener

YORUM YAZ

  • MuratMurat1 sa önce
    Bu ruh hastasını ciddiye alacak değiliz.
  • AliAli1 sa önce
    Bir zamanlar sammi dostudunuz
  • ENGİN CANENGİN CAN1 sa önce
    EKONOMİ BATTI.EKONOMİ POLİTİKASI ARAPLARIN SICAK PARASINA KALDI.IMF DEN BORÇ İSTEMİYORUZ DERLER.AMA DİNSİZ ÇİNDEN KREDİ ALIRLAR.HA IMF HA ÇİN.NE FARKEDER.MİLLET BUNLARI GÖRUYORR
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı: 2 kişi yaralandı
  1. Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı:..
  2. Kırklareli’nde kaçak göçmen..
  3. 'Oynanan oyunların farkındayız'
  4. Dolar ne zaman düşer?
  5. Siyonist gazeteci duyurdu: İsrail..
  6. Avrupa Birliği hizmet ekonomisi olma..
  7. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
  8. 9. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?
  9. HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden..
  10. 8. sınıf nakil işlemleri 2018
  11. Büyükelçiler Konferansı Ankara ve..
  12. Yunanistan teröristlere sahip çıktı
  13. Lise nakil başvuru sonuçları ne zaman..
  14. AK Parti'den 52 devlet başkanına flaş..
  15. Almanlardan skandal manşet!
  16. Türkiye yeni göç dalgalarına gebe
  17. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
  18. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
  19. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
  20. Cunta avukatları FETÖ avukatı oldu
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
"Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
"Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar