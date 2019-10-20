Nedim Şener'den Canan Kaftancıoğlu'na Barış Pınarı Harekatı cevabı: Sen bu müptezel siyaseti...

Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözler sarf eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gazeteci Nedim Şener sert çıktı.

"6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü’ sorusunu sormak istiyorum. Bugün bu sorunun soruluyor olması ve yanıtının veriliyor olması lazım. Operasyonun başladığı günden itibaren gerçekten barışı savunan, savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen insanlar nasıl susturuldular ve cezalandırılıyorlar?" şeklinde skandal ifadeler kullanan Kaftancıoğlu'na cevap veren Nedim Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sen bu müptezel siyaseti yapabilesin diye!!!!" dedi.