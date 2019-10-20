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Nedim Şener'den Canan Kaftancıoğlu'na Barış Pınarı Harekatı cevabı: Sen bu müptezel siyaseti...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sarf ettiği skandal sözlere gazeteci Nedim Şener'den sert cevap geldi.

20 Ekim 2019 Pazar 16:19
Nedim Şener'den Canan Kaftancıoğlu'na Barış Pınarı Harekatı cevabı: Sen bu müptezel siyaseti...

Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözler sarf eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gazeteci Nedim Şener sert çıktı.

"6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü’ sorusunu sormak istiyorum. Bugün bu sorunun soruluyor olması ve yanıtının veriliyor olması lazım. Operasyonun başladığı günden itibaren gerçekten barışı savunan, savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen insanlar nasıl susturuldular ve cezalandırılıyorlar?" şeklinde skandal ifadeler kullanan Kaftancıoğlu'na cevap veren Nedim Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sen bu müptezel siyaseti yapabilesin diye!!!!" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 16:19
  1. Mehmetçik
  2. Suriye'nin kuzeyi
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  5. Nedim Şener
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • vayvayvayvay22 dk önce
    Sorduğu sorudan belli. Vatan, millet, bayrak diye bir derdi yok. Maalesef senin gibilerde yaşasın diye o canlar şehid oluyor. O aziz şehidlerden dökülen ve verdikleri canla aldığın nefes haram olsun. Yediğin domuz olduğu için zaten haram.

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