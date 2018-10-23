Şener'den İnce'ye sert sözler!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.

Adının, Mart 2019 seçimlerinde İstanbul ve Ankara'da Belediye Başkan adaylığı ile anılmasına tepki gösteren Şener; "Ben Milletvekili olarak hizmet etmekteyim. Hiç bir şekilde, Belediye Başkanlığı düşünmüyorum. Bu konularda partimizin kurulları yetkilidir. Onlar doğru kararı verir. Ancak benim, böyle bir düşüncem yok" dedi.

"İnce'nin açıklamaları sürekli değişiyor"

Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olabileceği yönündeki açıklamaları üzerine Şener; "Muharrem İnce'nin açıklamaları sürekli değişiyor. Önce aday değilim dedi, şimdi de aday olduğunu açıkladı. Açıklama yaparken dikkatli olmak lazımdır. Parti Genel Merkezinin nasıl bir yol izleyeceğini görmek gerekir." ifadelerini kulandı.