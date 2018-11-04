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Şener son yolculuğuna uğurlanıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanırken, maçın ilk yarısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Şener için Ülker Stadyumu'nda cenaze töreni düzenleniyor.

04 Kasım 2018 Pazar 11:20
Şener son yolculuğuna uğurlanıyor

Takımını desteklemek için Galatasaray deplasmanına giden ancak ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybedenKoray Şener'in zamansız vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 20 yaşındaki Koray'dan geriye fotoğrafları, daha önce çekilen videoları ve Fenerbahçe sevdası kaldı. Derbinin bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener’in yakınlarına taziye dileklerini iletmişti.

Saat 11'de cenaze töreni düzenlenecek
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda son yolculuğuna uğurlanacak olan Koray Şener için Okul Açık tribününün alt katı cenaze törenine katılanlar için açılacaktır. Okul Açık tribününe girişler de Fenerium tarafından 10:00 ile 10:30 arasında yapılacak ve cenaze töreni 11:00'da başlayacaktır.

Koray Şener için maraton tribününde dev Türk bayrağı açıldı.

Koray Şener'i son yolculuğuna uğurlamak isteyenler gözyaşlarına boğulurken, genç tribün sevdalısının kombinesinin bulunduğu koltuğa çiçek ve fotoğraf konuldu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:20
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