Şener Söğüt kimdir nereli ve kaç yaşında?

Şener Söğüt AK Parti Körfez belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Şener Söğüt’ün kim olduğu merak ediliyor. 2001 yılında AK Parti’de kurucu ilçe yöneticisi olarak başlayan Şener Söğüt, Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyesi, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı ve Gurup Sözcüsü olarak görev aldı. Şener Söğüt kimdir? Şener Söğüt nereli ve kaç yaşında? Şener Söğüt hangi görevlerde bulundu? İşte Şener Söğüt biyografisi

Şener Söğüt kimdir?

Şener Söğüt, 1975 Muş doğumlu. Makine Yüksek Mühendisi olan Şener Söğüt, ticaretle uğraşıyor ve Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyesi, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı ve Gurup Sözcüsü. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti’de kurucu ilçe yöneticisi olarak başlayan Söğüt, Gençlik Kolları Başkanlığı olmak üzere birçok kademede görev aldı. Yeni dönemde İlçe Başkanı seçildi. Söğüt halen aile şirketi olan inşaat şirketinde görevli, evli ve 3 çocuk babası.