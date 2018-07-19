0553 313 94 23

Adnan Oktar Şener Şen'in yeğenini kendisi evlendirmiş

Adnan Oktar ve suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıkan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun, Oktar tarafından grup içinden biriyle evlendirildiği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:03
Adnan Oktar Şener Şen'in yeğenini kendisi evlendirmiş

Bir hafta önce 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor. Operasyonun ilk gününde Kandilli'deki villada gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

OKTAR EVLENDİRMİŞ

Habertürk'ün haberine göre, uzun süredir Oktar'ın yanında yer aldığı öğrenilen Efeoğlu'nun, grup içinde evlilik yaptığı belirtildi.

İddialara göre Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar'ın talimatı ile Oktar'ın önemli adamlarından Hakan Efeoğlu ile evlendirildi. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturmada Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmış, 187'si gözaltına alınmıştı.

Hakan Efeoğlu'nun da hakkında gözaltı kararı olduğu ve operasyon sırasında adresinde bulunamadığı öğrenildi. Oktar tarafından hukuk işlerinde görevlendirildiği, dilekçeler ve Adnan Oktar adına makaleler yazdığı öne sürülen Efeoğlu polis tarafından aranıyor.

Operasyonda gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu'nun ise Adnan Oktar grubunda yönetici bacı olduğu, bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Adnan Oktar'ın üyeleri gruba bağlı kalmaları için usulen evlendirdiği, çiftlerin birlikte yaşamadığı öne sürülmüştü.

MİRAS KALACAK KIZLAR HEDEFTİ

Adnan Oktar'ın eski müridlerinden ve soruşturmada müşteki olan Ümit Kuruca, Oktar'ın yaptırdığı evliliklerle ilgili konuştu. Kuruca, Oktar'ın evlilikler için zengin aile çocuklarını seçtiğini belirterek " Aileden böyle miras kalacak kızlar evlilik için seciliyordu. Bunlar sadece kağıt üzerinde nikahlanıyor. Miras kalırsa hemen alınması için resmî nikah kıydırıyordu. Böylece ailesi karşı çıkanca kız “ben evliyim siz karışmayın” diyebiliyordu.Yani evlilikler hep usulen yapılıyor " dedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:03
  1. Şener Şen
  2. adnan oktar
  3. aslı süme efeoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    1. TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    2. Milli servete değer katıp 2.8 milyar..
    3. Terörist Uslu iş başında! OHAL sonrası..
    4. İstanbul'da üç ilçede uyuşturucu..
    5. Vücutta taş üreten organlar..
    6. PKK'ya büyük darbe! Lojistik sorumlusu..
    7. Bedelli askerlik başvurusu ne zaman..
    8. Bedelli askerlik başvuruları 2018 ne..
    9. Piyasalar TCMB'nin anketine odaklandı
    10. Vergi rekortmenlerine Adnan Oktar..
    11. Bedelli askerlik ödemesi kaç taksit |..
    12. Tansu Çiller: Çok büyük bir ekonomik..
    13. Bedelli askerlikte ücretin ödemesi..
    14. Evde bebek pudrası nasıl yapılır?
    15. Şaşırtan mangal yasağı! Uymayan ceza..
    16. Oktar Babuna tutuklandı mı? Flaş..
    17. Meteorolojiden İstanbul için flaş..
    18. FB Fulham maçı geniş özeti ve golleri..
    19. CHP'de koltuğa bir bir talip daha çıktı!
    20. Adnan Oktar güldürdü: Aylık gelirim...
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!