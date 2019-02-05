'Şener Özbayraklı 28 kişilik kadroda yer almadı' iddiası Fenerbahçe'de milli oyuncusu Şener Özbayraklı'nın TFF'ye verilen 28 kişilik kadro listesinde yer almadığı ve kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

Devre arasında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen ancak siyah-beyazlı takımı istememesi nedeniyle Fenerbahçe'de kalan Şener Özbayraklı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Fenerbahçe muhabiri Ozan Koşar'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, sarı-lacivertliller TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda Şener'e yer vermedi. Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.

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