0553 313 94 23

'Şener Özbayraklı 28 kişilik kadroda yer almadı' iddiası

Fenerbahçe'de milli oyuncusu Şener Özbayraklı'nın TFF'ye verilen 28 kişilik kadro listesinde yer almadığı ve kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

05 Şubat 2019 Salı 11:39
'Şener Özbayraklı 28 kişilik kadroda yer almadı' iddiası

Devre arasında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen ancak siyah-beyazlı takımı istememesi nedeniyle Fenerbahçe'de kalan Şener Özbayraklı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe muhabiri Ozan Koşar'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, sarı-lacivertliller TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda Şener'e yer vermedi.

Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:39
  1. Şener Özbayraklı
  2. Şener Özbayraklı bursaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti TBMM Grup Toplantısı:
    1. AK Parti TBMM Grup Toplantısı:
    2. Eski Yargıtay üyesi Yılmaz'a hapis..
    3. Kahveci’nin ölümü esrarını koruyor
    4. Gazze'deki kanserli çocuklar futbolla..
    5. Paris'te korkunç olay! Çok sayıda ölü..
    6. Erdoğan: Fırat'ın doğusunda..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki..
    10. "Hortum felaketi sebze-meyve..
    11. Tam 7 tane bulundu! Köylüleri dehşete..
    12. Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"
    13. Bakanlık açıkladı! 16 bin personel..
    14. Baran: Soyer’e oy veren ülkücü olamaz
    15. Fatih Altaylı: Polise küfrettiğim..
    16. Diyarbakır'da "Okuryazarlık..
    17. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    18. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019