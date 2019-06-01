Galatasaray Şener Özbayraklı ile anlaştı Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray,Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti. Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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