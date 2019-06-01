Galatasaray Şener Özbayraklı ile anlaştı
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.01 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray,Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti.
Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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