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Galatasaray Şener Özbayraklı ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
Galatasaray Şener Özbayraklı ile anlaştı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray,Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti.

Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Şener Özbayraklı
  4. Mariano

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