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Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın teklifine 'evet' dedi

Beşiktaş Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Şener Özbayraklı, Beşiktaş yönetimi anlaşmaya vardı.Tolgay Arslan da Fenerbahçe ile el sıkıştı. İki kulüp arasındaki para pazarlığında büyük mesafe alındı.

13 Ocak 2019 Pazar 11:45
Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın teklifine 'evet' dedi

Kadro dışı kalan Tolgay Arslan için Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimleri arasındaki pazarlıkta önemli gelişmeler yaşandı. Gelinen son nokta şöyle: Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Şener Özbayraklı ile siyah-beyazlı yöneticilerin ön görüşme yapıp, "Şenol hoca seni çok istiyor. Eğer Tolgay için anlaşırsak sen de bize gelmek ister misin?" sorusuna yanıtı, "Şenol hocayla tekrar çalışmak isterim. Bende emeği büyük" şeklinde oldu ve taraflar prensipte el sıkıştı.

Şener+2.5 milyona iş tamam

Ersun Yanal'ın çok istedği Tolgay Arslan da bilindiği gibi Fenerbahçe ile görüşmüş ve 2.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Şimdi geriye tek bir sorun kaldı: İki kulübün parasal olarak anlaşması. Siyah-beyazlılar son olarak Şener+3.5 milyon Euro istedi, Fenerbahçe ise Şener+2.5 milyon Euro'ya çıktı. İki ekip arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi. Gelecek hafta bu transferin sonuçlanması bekleniyor. (Sabah)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:45
  1. Ersun Yanal
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Şenol Güneş
  5. Tolgay Arslan

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