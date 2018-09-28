0553 313 94 23

Senegalli genci darp eden Fransız askere hapis cezası!

Senegal'de, 16 Eylül'de bir restoranda çıkan kavgada, bir genci darp ettikleri iddia edilen 5 Fransız askerden biri savcılık soruşturmasının ardından hapse girdi.

28 Eylül 2018 Cuma 12:45
Senegalli genci darp eden Fransız askere hapis cezası!

31 yaşındaki Oumar Watt'ı darp ederek komaya girmesine neden olduğu iddia edilen ve gözaltında bulunan Fransız asker, yapılan kovuşturmanın ardından Rebeuss hapishanesine nakledildi.

YARALI GENÇ HALA KOMADA

Senegal basınına göre, sivil giyimli askerler, arkadaşlarının yanında bulunan Watt'ın kız kardeşine ve gruptaki bir kız arkadaşına sözlü tacizde bulunmuştu.

Bunun üzerine çıkan tartışmada, sarhoş olduğu iddia edilen askerlerden biri Watt'ın başına vurarak bilincini kaybetmesine neden olmuştu.Tedavisi süren Oumar Watt halen komada bulunuyor.

Polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan askerler, 24 saat geçmeden serbest bırakılmıştı, gelen tepkiler üzerine askerlerin biri tekrar gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 12:45
  1. Senegal
  2. fransa
  3. asker
  4. Oumar Watt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Kırbaç Kasırgası' için alarma geçildi! Türkiye'ye yaklaşıyor
    1. 'Kırbaç Kasırgası' için alarma..
    2. Gezi’de ortalığı birbirine..
    3. Türkiye'yi kana bulayacaktı!..
    4. İdlib’de muhalifler geri çekiliyor
    5. Senegalli genci darp eden Fransız..
    6. İdlib’de motor ambulans
    7. “Türkiye-Rusya ilişkileri yeni bir..
    8. Can Dündar provokasyon peşinde!..
    9. Hollanda'dan YPG açıklaması: Destek..
    10. Ya ele geçireceğiz ya da kurtulacağız
    11. Üniversitelilerin fahiş kira isyanı
    12. Bahçeli, "klasik" tutkusunu parmağında..
    13. TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu
    14. “Madem dünya bizi izliyor, dizilerde..
    15. Erdoğan: Diktatörle aynı masada..
    16. Diriliş'in yapımcısı tartışmalara..
    17. FETÖ'nün kadın mahrem imamı babaevinde..
    18. DHKP-C'liler bu şifrelerle haberleşmiş!
    19. Başkan Erdoğan: Hedef adil dünya düzeni
    20. İstanbul'da huzurevinde yangın
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?