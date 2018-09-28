Senegalli genci darp eden Fransız askere hapis cezası!

31 yaşındaki Oumar Watt'ı darp ederek komaya girmesine neden olduğu iddia edilen ve gözaltında bulunan Fransız asker, yapılan kovuşturmanın ardından Rebeuss hapishanesine nakledildi.

YARALI GENÇ HALA KOMADA

Senegal basınına göre, sivil giyimli askerler, arkadaşlarının yanında bulunan Watt'ın kız kardeşine ve gruptaki bir kız arkadaşına sözlü tacizde bulunmuştu.

Bunun üzerine çıkan tartışmada, sarhoş olduğu iddia edilen askerlerden biri Watt'ın başına vurarak bilincini kaybetmesine neden olmuştu.Tedavisi süren Oumar Watt halen komada bulunuyor.

Polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan askerler, 24 saat geçmeden serbest bırakılmıştı, gelen tepkiler üzerine askerlerin biri tekrar gözaltına alınmıştı.