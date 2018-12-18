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Senegal'e Kalkınma Planı'nın ikinci safhası için 14 milyar dolar

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Paris'te düzenlenen Danışma Grubu'nda, Senegal Kalkınma Planı'nın ikinci safhası için 14 milyar dolar finansman sözü aldı

18 Aralık 2018 Salı 17:08
Senegal'e Kalkınma Planı'nın ikinci safhası için 14 milyar dolar

DAKAR (AA) - Senegal, 2019-2023 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nın ikinci safhası için Danışma Grubu'ndan 14 milyar dolar finansman sözü aldı.

Senegal Ekonomi, Maliye ve Planlama Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in başkanlık ettiği Senegal heyetinin, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Danışma Grubu'nda Senegal Kalkınma Planı'nın (PSE) ikinci safhası (2019-2023) için finansman görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Açıklamada, PSE'nin ilk safhasındaki başarılarından memnun olan ve aralarında Fransa, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ile Avrupa Birliği'nin (AB) yer aldığı kalkınma ortaklarının, planın ikinci safhası için Senegal'e 14 milyar dolar finansman sağlama sözü verdiği bildirildi.

Vadedilen miktarın 3,5 milyar dolarını Dünya Bankası, 2,3 milyar dolarını Afrika Kalkınma Bankası ve 1,7 milyar dolarını Fransa'nın sağlayacağı kaydedilen açıklamada, finansmanın geri kalan kısmının ise özel yatırımcılar ve diğer kurumsal ortaklar tarafından ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, PSE'nin ikinci safhasında tarım, altyapı, enerji, dijital ekonomi, turizm ve maliye sektörlerine odaklanılanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sall, Paris'e 4,9 milyar dolar finansman sağlamak umuduyla gitmişti. Sall'in sözünü aldığı finansman, 24 Şubat'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde elini güçlendirecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:08
  1. finansman
  2. fon
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