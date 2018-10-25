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Senegal'deki Türk yatırımı Fransız yanlılarını memnun etmedi

Bir Türk holdingin Senegal'e yapacağı 2 milyar dolarlık yatırım, ülkedeki Fransız yanlısı siyasetçi ve medya gruplarını rahatsız etti.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:44
Senegal'deki Türk yatırımı Fransız yanlılarını memnun etmedi

Türk şirketi Tosyalı Holding'in Senegal'de hayata geçireceği yaklaşık 2 milyar dolarlık demir çelik yatırımı, ülkedeki Fransız yanlısı siyasetçi ve medyada rahatsızlık oluşturdu.

İstanbul'da 10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Tosyalı Holding ile Senegal Maden ve Jeoloji Bakanlığı arasında ülkenin doğusundaki Faleme madeninde yapılacak demir çelik yatırımına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Projeyle Senegal'e yapılacak yatırımın ilk aşamasında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek. Projenin ilerleyen safhalarında ise yine Senegal'den temin edilecek cevher ile ülkenin cevherden üretim yapan ilk çelikhanesi devreye sokulacak. Böylece söz konusu tesis, cevheri son ürüne kadar işleyerek tam entegre bir demir çelik kompleksi haline gelecek.

Fransa menşeli RFI, Jeune Afrique gibi uluslararası basın ile Senegal'deki Fransız yanlısı medya organları, seçmen tabanı düşük adayların mektubunu manşetlerine taşıdı.

Diğer yandan Tosyalı Holding ile Senegal hükümeti arasında bu hafta imzalanması planlanan anlaşma, Cumhurbaşkanı Sall'in programının yoğunluğu nedeniyle imzalanamadı.

"Anlaşma 15 gün içinde imzalanacak"

Doğu Senegal Demir Madenleri İşletmesi (MIFERSO) Müdürü Amadou Camara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gecikmenin siyasi bir karar olmadığını, Sall'in yoğun programından kaynaklandığını ifade etti.

Camara, "Adaylar siyasetçi olduğu için konuyu kendilerine seçim malzemesi yapıyor. Bu siyasete alet edilemeyecek kadar büyük bir projedir. Senegal için büyük bir kazançtır. Anlaşma gelecek 15 gün içerisinde imzalanacak." diye konuştu.

Türk delegasyonun gelişi için hazırlık yaptıklarına vurgu yapan Camara, Tosyalı Holding'in Afrika'daki diğer ülkelerde birçok başarıya imza attığını da hatırlattı.

Camara, anlaşmanın Senegal için oldukça karlı olduğunun altını çizerek, "Böyle bir anlaşma nasıl istenmez anlamıyorum." yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:44
  1. İstanbul
  2. Tosyalı Holding
  3. Senegal

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