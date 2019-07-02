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Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi

"The Greater Tortue" gaz yatağında Kosmos Energy firması, yeni rezerv keşfetti

02 Temmuz 2019 Salı 14:37
Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi

DAKAR (AA) - Senegal-Moritanya sınırındaki bölgenin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak tanımlanan "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni bir rezervin keşfedildiği bildirildi.

Sahanın işletmecisi konumundaki Kosmos Energy'den yapılan açıklamaya göre, sahadaki 1 numaralı kuyuda (GTA1), yüksek kalitede doğalgaz rezervi bulunduğu belirtilirken, rezervin büyüklüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

Batı Afrika bölgesinin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri sayılan The Greater Tortue sahasında yaklaşık 450 milyar metreküp doğal gaz olduğu tahmin ediliyor.

İki ülke, geçen yıl aralık ayında bölgede ortak doğalgaz üretimi konusunda anlaşmıştı. Sahada ticari üretimin 2021 yılında başlaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:37
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