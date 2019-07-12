Senegal'de uyuşturucu operasyonu
Dakar limanında düzenlenen operasyonda bir tondan fazla Hint keneviri ele geçirildi- Aralarında 2 Alman ve 2 İtalyanın bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı12 Temmuz 2019 Cuma 22:15
DAKAR (AA) - Senegal'de bir tondan fazla Hint keneviri ele geçirildi.
Yetkililer, emniyet güçlerinin Dakar limanında bir gemiye düzenlediği operasyonda bin 36 kilo Hint kenevirinin ele geçirildiğini, aralarında 2 Alman ve 2 İtalyanın bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Senegal'de ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.
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