Senegal'de uyuşturucu operasyonu Dakar limanında düzenlenen operasyonda bir tondan fazla Hint keneviri ele geçirildi- Aralarında 2 Alman ve 2 İtalyanın bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

DAKAR (AA) - Senegal'de bir tondan fazla Hint keneviri ele geçirildi. Yetkililer, emniyet güçlerinin Dakar limanında bir gemiye düzenlediği operasyonda bin 36 kilo Hint kenevirinin ele geçirildiğini, aralarında 2 Alman ve 2 İtalyanın bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Senegal'de ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.



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