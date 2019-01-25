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Senegal’de Türk yatırımı 106 milyon dolarlık Hal Kompleksi açıldı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall:- "Dakar Uluslararası Hal Kompleksi Türkiye-Senegal ilişkilerinin bir meyvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğumuzun göstergesidir"

25 Ocak 2019 Cuma 00:38
Senegal’de Türk yatırımı 106 milyon dolarlık Hal Kompleksi açıldı

DAKAR (AA) - Türk firmasınca Senegal'de inşa edilen 106 milyon dolarlık Afrika'nın en büyük hal kompleksinin açılışında konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Dakar Uluslararası Hal Kompleksi Türkiye-Senegal ilişkilerinin bir meyvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğumuzun göstergesidir." dedi.

Senegal'in başkenti Dakar'ın Diamniadio bölgesinde inşa ettiği Dakar Uluslararası Halk Kompleksi, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Sall, yaptığı konuşmada Türk işadamlarının Senegal'in kalkınmasında büyük rol oynayacak eserler bıraktığını belirtti. Kompleksin ve tır parkının Senegal'in kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtığını dile getiren Sall, "Dakar Uluslararası Hal Kompleksi Türkiye-Senegal ilişkilerinin bir meyvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostluğumuzun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Senegal'in son yıllarda tarım ihracatını ikiye katladığına dikkati çeken Sall, hal kompleksi ve tır parkının Senegal'in tarım ürünlerinin muhafazasında, ticaretinde ve bölge ülkeler ile uluslararası pazarlara ulaştırılmasında önemli rol oynayacağını söyledi. Macky Sall, "Hal kompleksi, Senegal'in kalkınma yarışında büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kompleks içerisindeki tır parkı büyük araçların park etmesine olanak vererek taşımacılığa da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Civaner de Türk firmalarının Senegal'e havaalanı, kapalı spor kompleksi, beş yıldızlı otel, kongre merkezi ile spor merkezi gibi yapılar kazandırdığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Sall'in yönetiminde Senegal'in özellikle kalkınma alanında büyük ilerlemeler sağladığını aktaran Civaner, "Türkiye, Senegal 2023 Kalkınma Planı'nın yanında olacaktır, kardeş ve dost ülke Türkiye'nin desteği sizinle olacaktır." dedi.

Doğanlar Holding temsilcilerinden Doğan Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en büyük hal ve tır parkı projesinin ilk fazını bitirdiklerini dile getirdi.

Projeyi 2 ay erken bitirerek 12 ayda teslim etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Doğan, toplamda 106 milyon dolara mal olan hal kompleksi ve tır parkı içerisinde soğuk hava depoları, satış ofisleri, laboratuvar, yönetim ofisleri, teknik bakım atölyesi ve mescit bulunduğuna işaret etti.

Soğuk hava depolarının meyve ve sebzelerin telef olmasını önleyeceğini kaydeden Doğan, "Senegal'in verimli topraklarında çok güzel mango yetişiyor ancak depolama imkanı olmadığından bunların yüzde 70'i çürüyor. Hal, aynı zamanda fiyat düzeni ve istikrarına katkıda bulunacak." dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 00:38
  1. cumhurbaşkanı Macky Sall
  2. hal merkezi
  3. Senegal
  4. Türk yatırımı

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