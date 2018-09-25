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Senegal'de korkutan dang humması alarmı

Senegal'in merkez bölgelerinden Fatick'te görülen dang humması vakaları nedeniyle yetkililer harekete geçti.

25 Eylül 2018 Salı 21:10
Senegal'de korkutan dang humması alarmı

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Dr. Mamadou Ndiaye, basına yaptığı açıklamada, ülkenin merkezindeki Fatick bölgesinde geçen hafta başlayan vaka sayısının 8'e ulaştığını belirtti.

Vakaların 6'sının kadın, 2'sinin erkek olduğunu aktaran Ndiaye, bazılarının iyileşme sürecinde olmasına rağmen hastalığın yayılması riskine karşı alarm durumuna geçtiklerini kaydetti.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:10
  1. senegal

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