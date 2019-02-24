Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi

DAKAR (AA) - Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülkede, yerel saatle 08.00'de (TSİ 11.00) başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'de (TSİ 21.00) tamamlandı.

Başkent Dakar'daki sandıklarda oy verme işlemi sakin bir ortamda yapıldı. Ülke genelinde de herhangi bir olay yaşanmadı.

Toplam 6 milyon 683 bin 43 seçmenin kayıtlı olduğu Senegal'de, Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın yanı sıra Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall, 11. cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Issa Sall oylarını ülkenin merkezindeki Fatick kentinde kullanırken, Seck başkentin 70 kilometre doğusundaki Thies, Niang merkezdeki Diourbel, Sonko da ülkenin güneyindeki Ziguingchor kentinde kullandı.



İkinci dönem tekrar görev yapmak isteyen Macky Sall'in öne çıktığı seçimin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.



Seçmenler, yurt içinde 14 bin 651, yurt dışında 746 sandıkta oy kullandı. Yurt dışında 309 bin 592 seçmen bulunuyor.



Seçim güvenliği için 8 bin üniformalı ve binlerce sivil polis görev yaptı.