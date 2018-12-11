Senegal'de cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları başladı

DAKAR (AA) - Senegal'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için resmi başvuru süreci başladı.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçim kuruluna başvuran yaklaşık 80 kişi, belgelerini Anayasa Konseyine 11 Aralık-26 Şubat arasında teslim edecek.

Anayasa Konseyi, adaylık başvurusu kabul edilenlerin listesini seçimlerden 35 gün önce açıklayacak.



Öte yandan, adaylık başvurusu temmuz başında reddedilen eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'nin adaylık başvurusu dün kabul edildi.

Seçim yasasında son kabul edilen değişikliğe göre, parlamento dışında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin Seçim Kuruluna başvurarak, ülkenin 7 bölgesindeki seçmen sayısının yüzde 1'i kadar imza toplaması gerekiyor. Farklı adaylarda aynı imzaların bulunması durumunda, ilk başvuran adaydaki imzalar geçerli kabul ediliyor.