Senegal'de binden fazla mahkuma Bağımsızlık Günü affı Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü'nde 1066 mahkumu affetti

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1066 mahkum için af yetkisini kullandı. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 1066 mahkumu affetti. Buna göre mahkumlardan cezaları tamamen affedilecek 810'u serbest bırakılacak, 223'ünün cezalarında ise indirime gidilecek. Aftan yararlananlar arasında 7 çocuk, 21 ağır hasta, 65 yaş üstü 2 ve müebbet hapis alan 3 mahkum da bulunuyor. Senegal, bugün bağımsızlığının 59. yılını kutluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.