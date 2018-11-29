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Senegal'de alabora olan kanolardaki 3 balıkçı öldü

Tehlikeli olmasına rağmen Senegal Nehri ile Atlas Okyanusu arasındaki sahil kordonunda bulunan geçitte avlanan balıkçılardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı, 3'ü de kayboldu

29 Kasım 2018 Perşembe 21:18
Senegal'de alabora olan kanolardaki 3 balıkçı öldü

DAKAR (AA) - Senegal'in eski başkenti St.Louis'de, bulundukları kanoların alabora olması sonucu 3 balıkçı öldü, 3 balıkçı da yaralandı.

Senenews'in haberine göre, ülkenin kuzeyindeki St. Louis kentinde 3 balıkçı kanosu Senegal Nehri ile Atlas Okyanusu arasındaki sahil kordonunda bulunan geçitte alabora oldu. Kanolardaki balıkçılardan 3'ü yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 3'ü de Saint-Louis bölge hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaybolan 3 balıkçıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Başkent Dakar'ın 320 kilometre kuzeyindeki St. Louis, ülkenin Moritanya sınırında bulunuyor. Çok sayıda balıkçı, St. Louis kıyılarından Atlas Okyanusu'na açılarak geçimini sağlıyor.

Senegal Nehri'nin Atlas Okyanusu'na daha çabuk kavuşması için 2003'te sahil kordonunda yapay bir geçit açılmıştı. Okyanusta avlanmak isteyen birçok balıkçı tehlikeli de olsa akarsu ve okyanusun buluştuğu dalgalı suların bulunduğu geçidi kullanıyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:18
  1. Saint-Louis
  2. Senegal
  3. tekne battı

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