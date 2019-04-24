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Senegal'de 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Dakar'da düzenlenen 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda bine yakın stant açıldı- Fuar 2 Mayıs'a kadar sürecek

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:59
Senegal'de 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da 20'nci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı (FIARA 2019) düzenleniyor.

Dakar Uluslararası Fuar Merkezi'nde (CICES) yapılan FIARA 2019'da ülke içinden ve dışından bine yakın şirket ve bireysel katılımcı stant açtı.

Fuarda Afrika'ya özgü meyve, sebze, kuruyemiş, baharat, doğal kozmetik ürünleri, Senegal'de çokça üretilen kaju, yer fıstığı, binlerce yıl yaşayabilen Baobab ağacının meyvesinden yapılan "bouye" içeceği, hibiskustan yapılan "bissap" içeceği, kozmetikte çokça kullanılan saf shea (karite) yağı gibi ürünlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, horozlar, deve kuşları, tavşan gibi çiftlik hayvanları sergileniyor.

- Fuarın en pahalı koçu "Mbaye Diouf"

Mbaye Diouf adını verdiği koçu fuarda satışa çıkaran Housseinou Cisse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koçunun geçen yılki fuarda düzenlenen yarışmada "gelecek vadeden koç" seçildiğini belirtti.

Cisse, Mbaye Diouf'un şu an fuarda bulunan en büyük koç olduğunu ifade ederek, koçu 20 milyon CFA frangına (199 bin 692 Türk lirası) satışa çıkardığını söyledi.

Katılımcılardan Muhammed Muhtar Diop da çiftliğinde yetiştirdiği cins büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satmak için fuara katıldığını ifade etti.

Fuara gösterilen ilgiden memnun olduğunu anlatan Diop, hayvan fiyatlarının 1-5 milyon CFA frangı (9 bin 984 - 49 bin 923 Türk lirası) arasında değiştiğini dile getirdi.

2 Mayıs'a kadar devam edecek fuarda, tarımsal ekipmanlar da sergileniyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:59
  1. FIARA
  2. Senegal
  3. tarım ve hayvancılık

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