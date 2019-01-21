0553 313 94 23

Senegal-Gambiya arasında Farafenni köprüsü açıldı

Gambiya nehri üzerinde inşa edilen köprü, Senegal'in kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı kolaylaştıracak

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:54
Senegal-Gambiya arasında Farafenni köprüsü açıldı

DAKAR (AA) - Senegal ile Gambiya arasında inşa edilen Farafenni köprüsü açıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Borrow, açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, 50 yıldır gündemde olan projenin hayata geçirildiği günün tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getirdiler.

Köprü yarından itibaren otomobil ve minibüs gibi hafif araçların, temmuz ayından itibaren de ağır vasıtaların kullanımına açılacak.

Farafenni köprüsü, Senegal'in çevrelediği Gambiya'da bulunan Gambiya nehri üzerinde inşa edildi. Trans-Gambiya otoyolunun bir parçası olan köprü, Senegal'in Gambiya tarafından bölünen iki yakasını birbirine bağlıyor.

Tamamı Gambiya toprakları üzerinde bulunan köprünün, Senegal'in kuzeyindeki başkent Dakar gibi ticari merkezler ile güneyindeki Ziguinchor gibi verimli tarım alanları arasındaki bağlantıyı kolaylaştırması bekleniyor.

İki ülkenin 50 yıldır gündeminde olan 942 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki köprü, 75 milyon avroya mal oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:54
  1. Farafenni Köprüsü
  2. Gambiya
  3. Senegal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü
    1. Ordu'da otomobil ile akaryakıt tankeri..
    2. Maçın ardından
    3. Meksika'da gazeteci cinayeti
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2019
    5. Galatasaray konsolide finansal..
    6. Kenya'dan Bursa'ya gelin getirdi
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaralılara stat..
    8. Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması:..
    9. Dev çınar Selçuklu Devleti'nin yaşında!
    10. Senegal-Gambiya arasında Farafenni..
    11. Afganistan'da Taliban'ın askeri kampa..
    12. Ürdün'de Temsilciler Meclisi genel af..
    13. Köylüler kömür diye yakıyordu.....
    14. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    15. AK Parti'de bir istifa daha! 'Hiçe..
    16. Bu gece için Meteorolojiden kritik..
    17. Maçın ardından
    18. Arnavutluk Başbakanı Rama, Dışişleri..
    19. Cumabekov'dan Türkiye'ye çağrı
    20. Tunus'ta öğrenciler eğitimin yeniden..
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler