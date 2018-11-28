Senegal Fransa'daki tarihi eserlerini geri istiyor

DAKAR (AA) - Senegal hükümeti, sömürge döneminde ülkeden çalınan ve Fransa müzelerinde bulunan tüm tarihi eserlerinin iadesini talep ediyor.

Senegal Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly, basına yaptığı açıklamada, Fransa'da Senegal'e ait eserlerin iadesi için ne gerekiyorsa yapılacağını, Fransız yönetimiyle görüşmelere kısa zamanda başlayacaklarını söyledi.

Coulibaly, eserlerin sayısını bilmediklerini belirterek, "Eğer 10 bin tarihi eser varsa 10 bininin de iadesini sağlayacağız." dedi.

Fransa'dan geri alınacak eserlerini gelecek hafta başkent Dakar'da açılışı yapılacak Siyah Medeniyetler Müzesinde sergilenmesi amaçlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini açıklamış, ilk olarak sömürge döneminde Afrika ülkesi Benin'den kaçırılan 26 eserin iade edileceğini duyurmuştu.



