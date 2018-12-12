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Senegal Cumhurbaşkanından "göç idaresi" tepkisi

Cumhurbaşkanı Macky Sall:"Avrupa, Frontex ve benzeri kurumlarla göçü baskıcı bir şekilde idare etmekten kaçınmalı"

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:12
Senegal Cumhurbaşkanından "göç idaresi" tepkisi

DAKAR (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Avrupa'nın, kıtaya yönelik göçü sınır koruma kuruluşlarıyla baskıcı bir şekilde idare etmekten kaçınması gerektiğini belirtti.

Sall, "Senegal Kalbimizde" başlıklı kitabının tanıtım programında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, savaş sırasında ihtiyacı olan insan gücü için Afrika'ya gelerek ilk göçmenleri götürdüğünü hatırlattı.

Sall, "Savaştan sonra kıtayı yeniden inşa etmek için Avrupa yine insan gücü aramaya geldi. O zaman gidenlerin çocukları, torunları, onların da çocukları oldu. Şimdi sürekli herkes yurduna dönmeli deniliyor. Nereye dönsünler?" diye konuştu.

Afrika'nın Avrupa'ya kölelik ve sömürgecilikle çok şey verdiğini, neosömürgecilikle de halen vermeye devam ettiğini kaydeden Sall, Avrupa'nın, sınırlarını kapamak yerine cömertlik göstermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Avrupa, Frontex ve benzeri kurumlarla göçü baskıcı bir şekilde idare etmekten kaçınmalı." ifadesini kullandı.

Her şeye rağmen, Afrika hükümetlerinin kendi genç vatandaşlarına istihdam yaratması gerektiğine işaret eden Sall, bunun için güçlü ekonomilere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:12
  1. cumhurbaşkanı Macky Sall
  2. Senegal

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